تسريحة شعر بـ 500 مليون دولار فقط من دار "غراف"

إرم (خاص) من بلقيس دارغوث

لم يوفر دار "لورنس غراف" للمجوهرات أي حجر نادر ليصفف ع شعر عارضة احتفالا بعيده الـ 60، فوضع مجوهرات ماسية نادرة بلغت قيمتها نصف مليار دولار.

التسريحة الثمينة هي إعادة إحياء لتسريحة شعر كان نفذها على عارضة في السبعينات مستخدما مجوهرات بقيمة مليون دولار فقط.

وحازت العارضة داليا غانثر على امتياز ارتداء 22 حجرا نادرا من بينها ماسة بوزن 52.73 قيراطا على أحد أصابعها.

ومن ضمن الطلة المليونية ارتدت العارضة أقراط غراف الايقونية والمسماة "سويت هارت"، التي يبلغ وزن كل منها 51 قيراطا. كما ارتدت رابع عشر ألماسة تم اكتشافها في العالم أجمع.

وقال صاحب الدار لصحيفة "دايلي مايل" إنه أراد من هذا الإعلان مخاطبات الجيل الشاب بأن الألماس يليق عليه أيضاً. وكشف عن تصميم بروش بقيمة 100 مليون دولار مصنوع من ماسات ملونة بوزن 120 قيراطا، تتوسطه ألماسة زرقاء على شكل إجاصة بوزن 20 قيراطا.

وكان دار مجوهرات غراف حظي بجائزة ملكية من ملكة بريطانيا شخصياً لخدماته لها في صناعة أهم مقتنياتها.