كاتبة سعودية تنتقد "الشورى" والمحاكم السعودية

السعودية - على خلفية الحكم على "داعية" سعودي بالجلد والسجن لتنكيله وتعنيفه طفلته ذات الخمسة أعوام حتى الموت انتقدت الكاتبة السعودية منال الشريف مجلس الشورى السعودي الذي "ما زال يناقش نظام الحماية من الإيذاء".

وأثار المقال الذي نشرته منال، في صحيفة "الحياة" السعودية اليوم الأربعاء تحت عنوان "ليته رقص عارياً"، مقارنة ساخرة بين حكم المحكمة على الداعية وتأخر الشورى في إصدار قانون الحماية من الإيذاء، بالمقارنة مع حادثة تعنيف لقطة من قبل شاب قطع ذيلها؛ لتصدر وزارة الزراعة والثروة الحيوانية خلال أسبوعين نظاماً يجرم تعنيف الحيوانات، بعقوبة تصل للحبس ٥ أعوام وغرامات تصل إلى مليون ريال "ومجلس الشورى ما زال يناقش نظام الحماية من الإيذاء للبشر ويوافق عليه أخيراً".

كما تابعت منال عقد مقارناتها وأشارت إلى حادثة سابقة حُكِم فيها على أربعة شبان رقصوا عراة في أحد شوارع بريدة في المنطقة الشرقية بالسجن يصل مجموعها إلى 23 عاماً و4200 جلدة وغرامات مالية. في حين حُكِم أمس الثلاثاء على "الداعية" قاتل ابنته المعنفة لمى بالسجن 8 أعوام 800 جلدة.

لتختم منال مقالتها بسخرية لاذعة "ليتها كانت قطة.. ليته رقص عارياً حين قتلها".