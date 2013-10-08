صور.. محمد بن زايد يمارس الرياضة مع الجمهور

أبو ظبي- شارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الأحد، أفراد المجتمع باختلاف أعمارهم وجنسياتهم في الفعاليات الرياضية التي تنظمها حلبة مرسى ياس، وتتضمن رياضات الجري والمشي وركوب الدرجات الهوائية، ضمن برنامج “تدرب في ياس”.
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ولي عهد أبو ظبي يؤكد أن النشاط الحركي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى بسبب طبيعة الحياة التي نعيشها في الوقت الحاضر.
أبو ظبي- شارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الأحد، أفراد المجتمع باختلاف أعمارهم وجنسياتهم في الفعاليات الرياضية التي تنظمها حلبة مرسى ياس، وتتضمن رياضات الجري والمشي وركوب الدرجات الهوائية، ضمن برنامج “تدرب في ياس”.