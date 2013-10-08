صور.. محمد بن زايد يمارس الرياضة مع الجمهور

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ولي عهد أبو ظبي يؤكد أن النشاط الحركي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى بسبب طبيعة الحياة التي نعيشها في الوقت الحاضر.