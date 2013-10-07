طفل يتخطى الحواجز ليسافر إلى لاس فيغاس بمفرده!

واشنطن- نجح طفل في التاسعة من العمر في تخطي كل الحواجز الأمنية، وصعد من دون تذكرة على متن طائرة وتوجه بمفرده إلى مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أنه بالرغم من كل الإجراءات الأمنية المعتمدة في مطار مينيابوليس ـ سانت بول الدولي، تمكن صبي في التاسعة من العمر من الوصول إلى طائرة تابعة لخطوط «دلتا» الجوية متجهاً إلى لاس فيغاس.

وذكر المتحدث «لحسن الحظ اتخذ طاقم الطائرة الإجراءات المناسبة لضمان سلامة الصبي، وكان لهذه القصة نهاية جيدة».

وأعلنت شركة الطيران أنها تأخذ الأمر على محمل الجد، فيما عبر خبراء عن قلق شديد لكون الصبي تمكن من تخطي كل الإجراءات الأمنية في ما يعد خرقاً أمنياً فاضحاً.