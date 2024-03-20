بمشهد صادم.. شواطئ بالي غارقة بالقمامة والنفايات البلاستيكية (صور)

تحوّلت شواطئ بالي الإندونيسية إلى مزيج من الرمال البيضاء والقمامة، إذ اجتاحتها النفايات البلاستيكية، في ظاهرة تتسبب بها سنويًا الرياح الموسمية، وتُحدث صدمة في أوساط السياح الكثر الذين يقصدون الجزيرة.

وتعاني إندونيسيا بالفعل مشكلة تلوث بحري ضخمة، وهي من الدول الأكثر تضررًا من النفايات البلاستيكية وسواها التي يعجّ بها البحر وتقذفها الأمواج إلى الشواطئ.

وغطت القناني والأكواب والعلب البلاستيكية، خلال الأسبوع الفائت، شاطئ كيدونغانان في منطقة كوتا السياحية، والكثير منها مصدره المدن الإندونيسية، حملتها إلى البحر الرياح الموسمية والأمطار.

وقال المسؤول في هيئة البيئة المحلية أناك أغونغ دالم لوكالة فرس برس: "أدعو جميع الإندونيسيين إلى عدم رمي نفاياتهم في الأراضي البور والمنحدرات والأنهار، لأنها ستنتهي في البحر وتصل إلى شواطئنا الجميلة".

وأشار إلى أن نحو 300 عنصر استُنفِروا لتنظيف الشاطئ، وخُصصت 6 حفارات لهذا الغرض، بمساعدة منظمة غير حكومية محلية.