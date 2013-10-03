محاميات سعوديات يحصلن على تراخيص مزاولة المهنة

الرياض- (خاص) من ريمون القس

دعت وزارة العدل السعودية المحاميات السعوديات إلى الحضور شخصياً لمقر الوزارة لتسلم الرخص الأولى من نوعها في المملكة التي تسمح لهن بمزاولة المحاماة.

وأبلغت الوزارة أربع محاميات تقدمن بطلبات للحصول على رخصة مزاولة أنهن سيحصلن على بطاقات تعريف نظامية.

وناشدت قانونيات أخريات وزارة العدل بمعاملتهن معاملة زميلاتهن الأربع، وإلغاء شرط الخبرة مدة 3 سنوات.

وكانت المملكة سمحت للمحاميات بمزاولة المهنة في ديسمبر/كانون الأول 2012 حيث أكدت وزارة العدل إمكانية إعطاء المرأة رخصة محاماة مشروطة، للترافع أمام الأجهزة القضائية، ومُقيدة بالترافع عن المرأة فقط، على أن تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها، إلا أن وزارة العدل رفضت قبول طلبات الحصول على رخص رغم تسلمها اللائحة النهائية لإصدار رخص المحاميات من هيئة الخبراء.

يذكر أن نحو 40 % من القضايا المنظورة في المحاكم السعودية تتعلق بقضايا أحوال شخصية للنساء.