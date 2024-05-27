هزة أرضية تضرب الريف المغربي

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت في الساعة الواحدة و40 دقيقة و25 ثانية صباحًا.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سُجلت على عمق 16 كيلومترًا، وقعت عند التقاء خط العرض 35.531 درجة شمالا، وخط الطول 3.502 درجة غربًا.