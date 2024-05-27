هزة أرضية تضرب الريف المغربي
ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، ساحل إقليم الدريوش بالريف المغربي دون تسجيل خسائر بشرية.
وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء (حكومي)، بتسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجة على سلم ريختر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بعرض ساحل إقليم الدريوش، وفق ما ذكرته وكالة "المغرب العربي" للأنباء (الرسمية).
وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت في الساعة الواحدة و40 دقيقة و25 ثانية صباحًا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سُجلت على عمق 16 كيلومترًا، وقعت عند التقاء خط العرض 35.531 درجة شمالا، وخط الطول 3.502 درجة غربًا.