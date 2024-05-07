"أعشق أحمد العوضي".. ياسمين عبدالعزيز تكشف تفاصيل الانفصال (فيديو)

أكدت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز أنها لا تحب طليقها أحمد العوضي بل تعشقه، رغم انفصالهما قبل عدة أشهر، في واقعة أثارت اهتماماً إعلامياً وجماهيرياً واسعاً.

وقالت ياسمين، في لقاء مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، إنها لم تعرف الحب إلا مع أحمد العوضي حيث كانت تظن أنها مرت بتجارب حب من قبل لكن اتضح أنها كانت مخطئة، واصفة العوضي بأنه "أول حب" و"الحب الحقيقي" في حياتها.

واتفقت الفنانة المصرية مع توصيف إسعاد يونس لطلاقها بأنه شىء غريب وغير مفهوم، قائلة إن العلاقة بين الثنائي في غاية الرقي، كما أن ياسمين زارته في المستشفى حين تعرض لوعكة صحية.

ورداً على سؤال عن سبب الانفصال في ظل تلك المشاعر، أرجعت ياسمين الأمر إلى "إرادة ربنا" وقالت إنها قامت برحلة عمرة وصلّت الاستخارة وامتثلت في النهاية للمشيئة الإلهية ورضيت بها.

ونفت أن يكون سبب المشكلة خيانة العوضي لها، مؤكدة أنه لو كان الأمر كذلك لم تكن لتسكت على الأمر، على حد تعبيرها.

وأوضحت أن الجمهور يريد أن يراهما معاً مرة أخرى وأنها تعرف أن العوضي لا يزال يحبها، تماما كيف يعرف هو أنها ما تزال تحبه.

وأشارت إلى أنها لن تستطيع الكشف عن ملابسات الطلاق أوالسبب الفعلي، لافتة إلى أنها تعرضت لأذى شديد من أناس حاقدين لا يريدون أن يرونها سعيدة ويعز عليهم أن يروا اثنين يعيشان في حب وسلام وهدوء.

ونفت ياسمين ما تم تداوله عن لقاءها العوضي في سحور رمضان الماضي، موضحة أنها صور ومقاطع فيديو مفبركة.

وأكدت أنها لا تعرف ماذا سيكون رد فعلها لو التقت العوضي في حدث عام حالياً، مشددة على أنها تشعر بالوجع كلما فتحت مواقع التواصل الاجتماعي ووجدت صورا لها مع العوضي.