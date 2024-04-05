الأكبر بتاريخ الولاية.. سرقة 30 مليون دولار في لوس أنجلوس

كشفت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" تفاصيل أكبر عملية سطو نقدي في الولاية، حيث تمكن لصوص من سرقة أكثر من 30 مليون دولار من منشأة لتخزين الأموال في منطقة سيلمار بوادي سان فرناندو.

ووفق الصحيفة فإن عملية السطو التي نفذت يوم عيد الفصح، لم يلاحظها أحد حتى فتحت السلطات القبو يوم الاثنين.