"زي".. قصة الحمار الذي شغل الولايات المتحدة (فيديو)

وكان الحمار الوحشي الذي يحمل اسم "زي" واحداً من أربعة حيوانات ثديية هربت من مقطورة على جانب أوتوستراد في ولاية واشنطن، الأحد.

وكانت المالكة كريستين كيلتغن تأخذ الحيوانات إلى مونتانا عندما توقفت لتصليح سجادة أرضية.

وفي اللحظة التي فتحت فيها المقطورة، هربت الحمير الوحشية الأربعة، وكلّها إناث.