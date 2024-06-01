مقاضاة مادونا بعد عرض "غير أخلاقي" على المسرح

أقام أحد رواد حفلة مغنية البوب الأمريكية، مادونا، ويدعى جاستن ليبيليس، دعوى قضائية ضدها، وفقًا لوثائق المحكمة في لوس أنجلوس.

ووفق موقع "إي تي"، يدّعي ليبيليس أن مادونا أدّت على المسرح عرضًا "غير أخلاقي"، دون سابق إنذار، تزامنًا مع إحيائها حفلاً في بيئة شديدة الحرارة وغير مريحة.

وبحسب ما جاء في دعوة الرجل، البالغ من العمر 65 عامًا، فإن مادونا طلبت إيقاف تشغيل مكيف الهواء، ما تسبب له بأزمة صحية جراء ارتفاع درجات الحرارة.

وانتقد المدعي الحفل، الذي وصفه بـ"الإباحي"، مؤكدًا أنه أحضر ابنته الصغيرة، البالغة من العمر 11 عامًا، معه دون أن يتم إنذارهم سابقًا بطبيعة العرض المخل.

وكذلك اشتكى في الدعوى القضائية أن المغنية الأمريكية، غالبًا ما تصل إلى حفلاتها في وقت متأخر عن الموعد المقرر.

ووفق بيان محامي، ليبيليس، فإن "مادونا رفضت تشغيل التكييف، رغم مطالبة الحضور لها بذلك، مع الحرارة الشديدة، حيث أخبرتهم أنها لن تقوم بتشغيل التكييف، وإذا لم يعجبهم بإمكانهم خلع ملابسهم، إضافة إلى صدمة الحضور، الذين كان مع العديد منهم أطفال، خلال العرض الإباحي".

وبدأت مغنية البوب، البالغة من العمر 65 عامًا، جولتها الفنية، في أكتوبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، بعد تأجيلها، مرارًا، إثر إصابتها بعدوى فيروسية شبه مميتة.