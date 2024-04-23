سوريا.. رفضته الفتاة فانتقم من عائلة عريسها

ألقت الجهات الأمنية في محافظة حماة السورية، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين اثنين، بعد ترصدهما لعائلة من 3 أفراد، وإطلاق النار عليهم.

ووفق بيان وزارة الداخلية السورية عبر حسابها على "فيسبوك"، فقد وصل بلاغ إلى الجهات الأمنية بوصول سيدتين وحدَث إلى المستشفى، إثر إصابتهم بعدة طلقات نارية.

وقال المجني عليهم في التحقيقات إنهم كانوا في حفل خطوبة ابنهم على فتاة، لكن أثناء عودتهم إلى منزلهم في القرية، اعترض طريقهم شخصان ملثمان على متن دراجة نارية، وكانت بحوزة أحدهما بندقية حربية، وعند محاولتهم الفرار منهما قاما باللحاق بهم وأطلقا النار عليهم، ما أدى إلى إصابتهم.

وإثر تحريات، تم الاشتباه بأحد الأشخاص، كونه قد تقدم لخطبة الفتاة أكثر من مرة إلا أنّ ذويها رفضوه، وبعد إلقاء القبض عليه، تم الوصول إلى مرافقه، حيث تمت مصادرة الدراجة النارية والبندقية الحربية التي كانت بحوزتهما.

وأقرّ المتهمان بقيامهما بالترصد لأفراد العائلة (المجني عليهم) بعد انتهاء حفل الخطوبة وانتظارهم على الطريق وإطلاق النار عليهم وإصابتهم.