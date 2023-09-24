عربة قديمة توفر خدمات الزفاف للعرائس في زيمبابوي

وتشير وهي تدقّق بمجموعة من الفساتين معلّقة في عربتها، إلى أنّ ست زبونات تقريبًا يقصدن صباح كل يوم عربتها للاستعداد قبل مرافقة أزواجهنّ المستقبليين إلى المحكمة.

وتقول سيواردي، إنّ "مختلف النساء يرتدن هذه العربة، أكنّ شابات أم أكبر سنًّا".

وترتاد معظم النساء المتجر قبل يوم زفافهنّ، لاختيار الفستان وغسله وتعديل مقاييسه. أما الفساتين، فكلّها مستوردة من الصين.

وبينت مالكة العربة أن الفساتين الطويلة المرصعة بأحجار الراين (الستراس) الأكثر طلبًا، لتجنيب العروس أي نظرات سلبية من أهل زوجها.