تقرير يكشف الدول الأعلى في نسبة "الصلعان"

قال تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن21 دولة حول العالم، تسجل أعلى نسبة من حيث عدد الرجال الذين يعانون من الصلع، وإن الكثير منها كان بها عدد كبير من سكان القوقاز، وهي مجموعة تميل إلى فقدان شعرها بشكل أسرع من الأجناس الأخرى.

ووفقاً للتقرير الذي استند إلى الأرقام، وعلى بيانات من عيادات متخصصة، تصدرت جمهورية التشيك الترتيب، حيث إن نحو 42.8% من الرجال يفقدون شعرهم أو يصابون بالصلع.

وقد يعود ذلك، كما يشير التقرير، إلى أن الغالبية العظمى من السكان هم من القوقازيين، أو إلى النظام الغذائي، حيث إن المطبخ التشيكي مليء بأطباق تقل فيها احتمالية احتواء كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن اللازمة لنمو الشعر.

ووجدت مراجعة أجريت عام 2018 ونشرت في مجلة "Nutrients" أن 95% من السكان الذين شملهم الاستطلاع في جمهورية التشيك يعانون من نقص فيتامين D.

وتأتي إسبانيا في المركز الثاني بنسبة قريبة جداً، حيث أن ما يقارب 42.6% من مواطنيها الذكور يعانون من الصلع. وتحتل ألمانيا المركز الثالث حيث أن نحو 41.2% من مواطنيها الذكور صلع. وتليها فرنسا بنسبة 39.24% من الذكور الصلع.

وحلت المملكة المتحدة كخامس دولة من حيث معدلات الصلع الأعلى، حيث يعاني 39.23% من الرجال من درجة معينة من تساقط الشعر أو الصلع. وعلى غرار جمهورية التشيك، يمكن أن يكون العرق عاملاً مساهماً في ذلك، حيث وجدت بيانات التعداد السكاني لعام 2021 أن 82% من السكان في إنجلترا وويلز هم من القوقاز.

ووجد استطلاع نُشر في وقت سابق من هذا العام أن 60% من البريطانيين يعانون من نقص في فيتامين D، وأن واحدا من كل خمسة يعاني من نقص الفيتامين. ويعاني واحد من كل 10 بريطانيين فوق سن 75 عاماً من نقص فيتامين B12، وهو عنصر غذائي حيوي آخر لنمو الشعر.

واحتلت إيطاليا المرتبة السادسة بنسبة 39.2%، وهولندا المركز السابع بنسبة 39%، بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثامنة عالميا بنسبة 37.9%.

والولايات المتحدة هي دولة أخرى يغلب عليها الطابع القوقازي (75% من الأمريكيين تم تحديدهم على أنهم من "البيض فقط" في أحدث بيانات التعداد السكاني، مع العديد من أوجه القصور في المغذيات). ووفقا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، فإن 42% من الأمريكيين يعانون من نقص فيتامين D.

واحتلت كندا المرتبة التاسعة بنسبة 36.29% من الرجال الصلع، ثم تلتها بلجيكا في المرتبة العاشرة بنسبة 36.02%.

وبحسب التقرير، جاء ترتيب بقية الدول الأعلى في نسبة الصلع لدى الرجال كما يلي: ( سويسرا 33.81%- أستراليا 32.83% - السويد 32.76% - اليونان 31.9% - النرويج 31.84% - النمسا 31.75٪% - الدنمارك 31.03% - البرتغال 30.98% - أيرلندا 30.18% - فنلندا 29.96% - نيوزيلندا 28.9%).

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية