لهذا السبب.. الصحة العراقية ترجح تسجيل حالة وفاة كل 10 دقائق

وأضاف أن حوالي "40 إلى 50 في المئة من العراقيين يعانون من التدخين السلبي؛ بسبب تعرضهم غير المباشر لدخان التبغ".

وأشار كيلان إلى أن "الغالبية العظمى من المدخنين هم من الرجال"، مضيفا أن الإنفاق على التدخين يبلغ حوالي "6 مليارات دينار يوميا"؛ أي حوالي (4.5 مليون دولار).

وأكد أنه تم رصد "مواد سامة ومخدرة في السجائر العادية والإلكترونية والمعسل"، لافتا إلى أن "السجائر الإلكترونية تحتوي على 127 مادة سامة بينها الرصاص"، مشيرًا إلى صعوبات تعترض "تطبيق قانون مكافحة التبغ"، في حين يوجد "مشروع قانون في البرلمان" للحماية من أضرار التبغ فيه "آليات واضحة للتطبيق".

وفي عام 2012، صادق البرلمان العراقي على قانون يمنع التدخين في الأماكن العامة، ويضع ضوابط مشددة على استيراد السجائر، بحسب تقرير سابق لوكالة "فرانس برس".