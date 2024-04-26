"الليلة دوب".. حسن الرداد يفاجئ الجمهور بتجربة مختلفة

فاجأ الفنان المصري حسن الرداد الجمهور بإطلالة غير اعتيادية عما عهده عليه الجمهور، في أعماله الفنية، لا من ناحية المظهر ولا من ناحية المضمون.

وظهر حسن الرداد، مقدماً لبرنامج يحمل اسم "الليلة دوب" يعرض على منصة "شاهد" السعودية، وهو برنامج ترفيهي موسيقي.