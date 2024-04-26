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"الليلة دوب".. حسن الرداد يفاجئ الجمهور بتجربة مختلفة
فاجأ الفنان المصري حسن الرداد الجمهور بإطلالة غير اعتيادية عما عهده عليه الجمهور، في أعماله الفنية، لا من ناحية المظهر ولا من ناحية المضمون.
وظهر حسن الرداد، مقدماً لبرنامج يحمل اسم "الليلة دوب" يعرض على منصة "شاهد" السعودية، وهو برنامج ترفيهي موسيقي.
ويتنافس في البرنامج الجديد نخبة من النفنانين في أجواء مليئة بالغناء والمرح والتحديات التي تختبر معلوماتهم الموسيقية ومواهبهم الفنية.
واستضاف الرداد في الحلقة الأولى من "الليلة دوب"، وهو نفس اسم أغنية شهيرة للمغني المصري مصطفى قمر، كل من قيس نجيب ومرام علي ضمن فريق، إلى جانب كارلوس عزار وريتا حرب في الفريق الآخر.
يذكر أن قيس نجيب ومرام علي شاركا في مسلسل "الخائن" الذي أحدث ضجة واسعة بعد عرضه، في حين شارك كارلوس عزار وريتا حرب في مسلسل "ستيلتو" الذي حصد شهرة واسعة كذلك عند عرضه.