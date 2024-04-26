مخدرات واتجار بالبشر.. السلطات العراقية تواصل حربها على "الملاهي الليلية"

أغلقت السلطات العراقية، أخيرًا، 70 ملهى ليليًّا في العاصمة بغداد، وذلك لأنها غير مسجلة لدى الدوائر المتخصصة، وبعد ثبوت استغلالها في تجارة المخدرات والاتجار بالبشر، فيما تظاهر أصحاب الملاهي للمطالبة بإعادة افتتاحها.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي النائب علي نعمة، إن "إغلاق الملاهي في بغداد جاء بسبب شكاوى كثيرة ضد تلك الملاهي كونها قريبة جدا من المناطق السكنية، وهذا الأمر مخالف للقوانين كلها، وأصبحت عائقًا كبيرًا أمام الأهالي، حتى أصبحت بعض العوائل رهينة المنازل، وتخشى الخروج منها ليلا".

وبين لـ"إرم نيوز"، أن "تقارير أمنية واستخباراتية تؤكد أن غالبية تلك الملاهي يتم استخدامها واستغلالها في ملف تجارة المخدرات وكذلك الاتجار بالبشر بمختلف الأنواع، ولهذا جاءت الحملة الأمنية، وشملت حتى الملاهي المجازة (المسجلة) كونها تستغل من قبل العصابات والمافيات وأصبحت غطاء للكثير من الأعمال غير القانونية".