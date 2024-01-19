العسل اليمني يفقد قيمته على وقع تداعيات الحرب (صور)

فائض في السوق المحلية

وتواجه السوق المحلية فائضًا كبيرًا في الأعسال المعروضة داخليًا، في ظل اختلال التوازن بين العرض والطلب، جراء سلسلة التداعيات الناجمة عن الحرب، التي تسببت في إعاقة تصديره، وسط تردٍ اقتصادي غير مسبوق يحول دون وصول الكثير من اليمنيين إلى العسل الذي كان لا يغيب عن موائدهم، رغم تراجع أسعاره.

وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في العام 2020، إلى إنتاج اليمن المتراجع من العسل إلى 1.500 طن سنويًا، لإعاشة نحو 100 من مربي النحل، بعد أن كان إنتاج البلد قبل اندلاع الحرب يصل إلى 2614 طنًا في العام 2013.

يرى الخبير في مجال تربية النحل، عايش الأهدل، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن هناك جملة من التحدّيات التي أنتجتها الحرب، تنهك النحالين اليمنيين، بدءًا من صعوبة تنقلهم بين المناطق الرعوية نظرًا للظروف الأمنية، وارتفاع أسعار المحروقات، إضافة إلى التقلبات المناخية والزيادة الملحوظة في أعداد المقبلين على هذه المهنة، بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية وتوقف الرواتب.

وأضاف: "حين يتمكن منتجو العسل من تجاوز كل تلك التحديات خلال مرحلة الإنتاج، فإنهم يصطدمون بصعوبات أخرى تتعلق ببيعه وتصديره".

ويتهم الأهدل، مجموعة من التجار الذين وصفهم بـ"معدومي الضمير"، بالتوجه نحو إغراق السوق المحلية بأعسال رديئة ومغشوشة وأخرى مصنّعة تُباع في كل شارع، على الرغم من تكدس العسل ذي الجودة القيّمة في مخازن كبار تجاره المحليين، "وبالتالي أصبح الكثير من النحالين اليمنيين لا يستطيعون بيع منتجاتهم محليًا ولا تصديرها، مثل ما حدث مع الكثير من منتجي عسل السدر الشهير هذا العام، ما دفع بعضهم إلى ترك هذه المهنة والبحث عن أعمال أخرى تعينهم وأسرهم على المعيشة".

وأكد أن "الحرب منذ اندلاعها، تسببت بانفصال سلسلة القيمة للعسل اليمني، وانقطع التواصل بين المنتجين والتجار المحليين والخارجيين، بسبب صعوبة التصدير والظروف الداخلية".

وقال إن استمرار هذه التحديات في ظل انعدام الرقابة من الجهات المسؤولة، وغيابها عن سنّ القوانين المنظمة لبيع الأعسال في الأسواق المحلية، بشكل يليق بالمنتج الوطني ويحافظ عليه، "هو أمر مؤسف وواقع مُعاش يهدد هذه المهنة التاريخية بالاندثار".