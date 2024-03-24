مرة أخرى.. "مفتية النساء" تثير الجدل بتصريحاتها حول غشاء البكارة (فيديو)

أثارت فتوى الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن والملقبة بـ "مفتية النساء" في مصر، حول غشاء البكارة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الدكتورة سعاد إنها مع جواز لجوء الفتاة المقبلة على الزواج إلى عملية جراحية لاستعادة غشاء البكارة الذي فقدته نتيجة ممارسة علاقة آثمة، أو نتيجة اغتصاب تعرضت له.

وأشارت "مفتية النساء"، في لقاء مع برنامج " أصعب سؤال" على قناة "الشمس"، إلى أن فتواها هذه تندرج تحت بند أو باب " الستر" الذي يعد قيمة كبرى يجب اتباعها.

واستباقًا للهجوم المتوقع عليها بسبب رأيها الخارج عن المألوف، وما سيسببه من صدمة للبعض، أكدت أن مفتي الديار المصرية الأسبق الدكتور علي جمعة سبق وأن تبنى الرأي نفسه.

وقالت إنها مع "ترقيع" غشاء البكارة؛ لأنه في بعض المجتمعات يكون مصير من فقدته القتل، وبالتالي فهي تنحاز إلى أخف الضررين.