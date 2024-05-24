القبض على شابين سحلا كلبا في مصر‎

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على شابين ربطا كلبًا بدراجة بخارية وسحلاه في شوارع العاصمة القاهرة، بعد تقديم بلاغ بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شابين يربطان كلبا بحبل من رقبته، ويجرّانه على الطريق بينما كانا يستقلان دراجة بخارية، الأمر الذي أثار غضب مواطنين وطالبوا بالقبض عليهما ومحاسبتهما.

وشاركت ناشطة على فيسبوك مقطع الفيديو وعلقت عليه بالقول: "تخيلوا سحل على زفت 43 حرارة بسرعة موتوسيكل وصويت من كلب بينجر مخنوق باين عليه مسروق وصور المجرمين موجوده".

وطالبت بالقبض على الشابين قائلة: "أرجوكم لو قلوبكم فيها شوية حنية ورحمة شيروا البوست عشان يقبضوا على المجرمين، لو ضميركم صاحي بالله صوت الكلب بيستغيث".

وعلق آخر بالقول: "سحل وتعذيب كلب عايش على الأسفلت في منطقة عابدين، لو سمحت منشن كتير لوزارة الداخلية علشان يتقبض عليهم، هما اتصوروا في منطقة عابدين وكل المعلومات المتاحة هو رقم الموتوسيكل".

واستجابت وزارة الداخلية للحملة التي انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت ملابسات الواقعة، وقامت بتحديد مكان المتهمين، إذ تبين أنهما من سكان وسط القاهرة، وألقت القبض عليهما وتم تحريز الدراجة البخارية التي ظهرت بالفيديو.