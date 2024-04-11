ليالي دهراب تبكي بحرقة بسبب الشهرة (فيديو)

خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية أخيرا، بكت الفنانة الكويتية الشابة ليالي دهراب بحرقة، عند حديثها عن الشهرة.

وقالت ليالي "أذتني.. لم أتوقع أن ضريبة الشهرة كبيرة.. خسرتني أشخاصا". ولم تتمالك الممثلة نفسها؛ إذ توقفت وانهمرت دموعها على الهواء.

وعن طريقة تعاملها مع الأذى الذي أتى من الشهرة، ردت "اسمع من هنا ويخرج الكلام من هنا.. بعض الأشخاص يريدون أن يرونني في الحضيض، ويروجون عني أخبارا غير صحيحة".

وتابعت متسائلة "لماذا الكره؟ إذا أنا لم أظهر سوى الحب، لماذا لا يبادلونني الشعور نفسه؟".