تقرير: تزايد مخاوف النساء في اسكتلندا من حبوب منع الحمل
سجل أطباء زيادة في عدد النساء الخائفات من استعمال وسائل منع الحمل، أو يفكرن في التخلي عنها بسبب زيادة في المعلومات المغلوطة حولها على منصة "تيك توك"، وفق صحيفة "ذا تايمز".
وقالت الصحيفة إن وسم "#التخلي عن تنظيم الحمل" حصل على نحو 20 مليون مشاهدة على منصة "تيك توك"، مع ادعاء بعض المستخدمين أن وسائل تنظيم الحمل تجعل المرأة أقل إثارة، كما تشعرها بالجنون.
ونقلت عن عميدة كلية رعاية الصحة الجنسية والإنجابية في المملكة المتحدة، الدكتورة سينيد كوك، قولها إن المعلومات المغلوطة قد تكون واحدة من العوامل التي تساهم في زيادة معدلات الإجهاض في اسكتلندا.
وتظهر بيانات الرعاية العامة في اسكتلندا أن عمليات التخلص من الحمل قد وصلت إلى أرقام قياسية بنسبة زيادة تقدر بالخمس، فقد ارتفعت من 13.937 حالة عام 2021 إلى 16.596 حالة عام 2022.
وقالت "كوك" إن هناك أعدادًا متزايدة من الشابات يقلن إن منصة "تيك توك" أثارت المخاوف لديهن من استعمال وسائل منع الحمل الكيماوية، مضيفة أنها لاحظت أن بعضًا من النساء اللواتي تقابلهن يردن وقف استعمال تلك الوسائل لفترة مؤقتة بسبب مخاوفهن من طيلة فترة استخدامهن لتلك الوسائل.
وحثت "كوك" النساء اللواتي يعانين من آثار جانبية من تلك الوسائل؛ لأن بعضها قد يؤثر على المزاج، أخذ المشورة من الاختصاصيين، فهناك بدائل مختلفة تنجح معهن.
المصدر: صحيفة "ذا تايمز"