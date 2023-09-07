تقرير: تزايد مخاوف النساء في اسكتلندا من حبوب منع الحمل

سجل أطباء زيادة في عدد النساء الخائفات من استعمال وسائل منع الحمل، أو يفكرن في التخلي عنها بسبب زيادة في المعلومات المغلوطة حولها على منصة "تيك توك"، وفق صحيفة "ذا تايمز".

وقالت الصحيفة إن وسم "#التخلي عن تنظيم الحمل" حصل على نحو 20 مليون مشاهدة على منصة "تيك توك"، مع ادعاء بعض المستخدمين أن وسائل تنظيم الحمل تجعل المرأة أقل إثارة، كما تشعرها بالجنون.

ونقلت عن عميدة كلية رعاية الصحة الجنسية والإنجابية في المملكة المتحدة، الدكتورة سينيد كوك، قولها إن المعلومات المغلوطة قد تكون واحدة من العوامل التي تساهم في زيادة معدلات الإجهاض في اسكتلندا.