شجون الهاجري وليالي دهراب تغادران مسرحية "صُنع في الكويت"‎ (فيديو)

غادرت الفنانتان الكويتيتان، شجون الهاجري وليالي دهراب، مسرحية "صُنع في الكويت" التي بدء عرضها في عيد الفطر، بسبب الإجهاد الكبير الذي تسبب به تقديم العرض سبع مرات في اليوم.

وطلبت دهراب تقليل عدد العروض التي تستمر يومياً، لتتاح لها الاستراحة، قبل أن تفاجأ بقرار المنظمين بالتخلي عنها نهائياً، فيما كانت مغادرة الهاجري مؤقتة لتلقي علاج ومقويات لتتمكن من مواصلة العروض.

وأظهر مقطع فيديو، الفنانة الهاجري بحالة صحية غير مستقرة، فيما يقوم فريق طبي بعلاجها، بينما يحثها أحد المنظمين والمشرفين على المسرحية بالاستعداد للعرض السابع، مقدماً لها ما قاله إنه فيتامين "سي".