شجون الهاجري وليالي دهراب تغادران مسرحية "صُنع في الكويت" (فيديو)
غادرت الفنانتان الكويتيتان، شجون الهاجري وليالي دهراب، مسرحية "صُنع في الكويت" التي بدء عرضها في عيد الفطر، بسبب الإجهاد الكبير الذي تسبب به تقديم العرض سبع مرات في اليوم.
وطلبت دهراب تقليل عدد العروض التي تستمر يومياً، لتتاح لها الاستراحة، قبل أن تفاجأ بقرار المنظمين بالتخلي عنها نهائياً، فيما كانت مغادرة الهاجري مؤقتة لتلقي علاج ومقويات لتتمكن من مواصلة العروض.
وأظهر مقطع فيديو، الفنانة الهاجري بحالة صحية غير مستقرة، فيما يقوم فريق طبي بعلاجها، بينما يحثها أحد المنظمين والمشرفين على المسرحية بالاستعداد للعرض السابع، مقدماً لها ما قاله إنه فيتامين "سي".
كما ظهرت ليالي دهراب في مقطع فيديو قالت فيه، إن القائمين على المسرحية تخلوا عنها، بعد أن قالت لهم، إنها ليست "روبوت" ولا تستطيع تقديم سبعة عروض يومياً، منتقدة التخلي عنها وقطع رزقها على حد قولها، بعد استغلال اسمها في الترويج للمسرحية.
ووجدت الفنانتان تعاطفاً واسعاً بعد ظهورهما الذي كشف التعب الذي تعرض له فريق المسرحية التي تتضمن العديد من الفقرات الراقصة، لدوافع تجارية من قبل المنظمين، فيما تساءل بعضهم عما إذا كان عدد العروض موجوداً في العقد بين الطرفين.
وقالت إحدى المدونات في "إكس" في تعليق على حالة الهاجري "البنت توهم يركبولها مغذي بعده ما مشى في دمها الدواء وهو صحصحي صحصحي علشان العرض الأخير، انسانية معدومة.. واحترافية معرومة.. وادارة أزمة معدومة.. هذي أمور المفروض ما تظهر للجمهور، لان شو هالجمهور اللي بيصير فيه قلب يتابع رقص ونطنطة فنانة قبل شوي مركب لها مغذي".
وبجانب الهاجري ودهراب، يشارك في المسرحية أيضاً عبدالله بوشهري، علي كاكولي، آلاء الهندي، إيمان الحسيني، عبدالله عبدالرضا، حسن عبدال، روان العلي، جمال الصالح، علي المهيني ومحمد المنصوري، ومن تأليف جاسم الجلاهمة، وإخراج شملان النصار.