السعودية.. مطالب بمناوبات أقصر إثر وفاة طبيبة بعد 24 ساعة عمل (صور)

يواصل مدونون سعوديون من مختلف مناطق المملكة، تقديم التعازي والتعاطف مع عائلة طبيبة سعودية قضت قبل أيام بحادث مروري بعد 24 ساعة عمل متواصلة، وفتحت وفاتها الباب أمام مطالب الأطباء بتغيير نظام المناوبات الطويلة.

وكانت الدكتورة عزيزة فطاني عائدة من مناوبة في قسم العناية المركزة لحديثي الولادة في أحد مستشفيات مدينة جدة، يوم الأحد الماضي، عندما تعرضت لحادث سير توفيت على إثره.

ونعت عائلة فطاني وزملائها وأصدقائها، الطبيبة الراحلة قبل أن تجذب تفاصيل وفاتها مدونين سعوديين كثر، حيث ساد اعتقاد أن الحادث وقع بسبب إرهاق الطبيبة وعدم قدرتها على التركيز في قيادة السيارة بعد ساعات العمل الطويلة.