مصر.. الكشف عن "مفاجآت" جديدة في قضية "سفاح التجمع"

كشفت النيابة العامة المصرية عن مفاجآت جديدة في قضية مقتل 3 فتيات على يد شاب ثري، التي عُرفت إعلاميا بقضية "سفاح التجمع".

وأفادت النيابة العامة، في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنه ورد إليها يوم الخميس 16 مايو الجاري إخطار بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو في دائرة محافظة بور سعيد.

وفي التفاصيل التي كشفتها التحقيقات، تم تحديد شخصية المجني عليها وشخص قاتلها، الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه في دائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، أقدم على قتلها، ثم تخلص من جثمانها في مكان العثور عليه، فأمرت النيابة بضبطه وإحضاره.

ولفتت النيابة إلى أنه أُلقي القبض على المتهم من خلال مسكنه، والسيارة التي استخدمها في نقل الجثمان، وكذلك من هاتفيْه الخلوييْن.

وتابعت النيابة في بيانها "أن المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يعطيهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقتلهن ويصور تلك المقاطع باستخدام هاتفيه".