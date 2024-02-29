أول مسلسل في تاريخ الدراما العربية يتم تحويله لمسلسل تركي

ازدحمت الفضائيات العربية، خلال السنوات الماضية، بمسلسلات تركية مدبلجة أو مسلسلات عربية مقتبسة من أعمال تركية، خاصة على صعيد الأعمال المشتركة بين لبنان وسوريا.

ويبدو أن النجاح اللافت الذي حققه مسلسل "للموت"، أهّله ليكون الإنتاج العربي الأول الذي يتم تحويله إلى مسلسل تركي يُعرض خلال موسم شتاء 2024.

ولفت مسلسل "للموت" أنظار صناع الدراما التركية وتقرر تحويله لعمل تركي باسم "ما قبلك" من إنتاج شركة "D Media"، وسيعرض على قناة "Canal D" التركية.

وتدور أحداث المسلسل التركي الجديد حول قصة حب ووفاء وخيانة مجتمعين معاً في بوتقة واحدة، عبر حكاية صديقتين يكون هدفهما إيقاع شخص غني في حب واحدة منهما، والزواج منها.

وتدخل الصديقة الثانية على الخط، وتجعل الزوج يخون زوجته معها، ثم تقومان بابتزازه مادياً من أجل السكوت على فعلته، دون معرفته بالعلاقة التي تربطهما.

إلا أن إحدى الصديقات تتزوج من رجل وسيم وغني، وتقع في حبه فعلاً، لتطلب من صديقتها الابتعاد عنه، كونها قررت الاستمرار في زواجها، الشيء الذي يدخل الشخصيات الثلاثة في صراع ومشاكل عديدة.

وبعد 6 أشهر من الزواج يشعر الزوج بأن شريكته تعاني من بعض المشاكل التي لم يستطع فهمها، ليحاول فك شفيرة ما يحدث معها، إلا أن الأحداث تدخل في مسار معقد أكثر.

ويجري تصوير مسلسل "ما قبلك" في مدينة اسطنبول، وهو من بطولة آلب نفروز، الذي يؤدي دور رجل الأعمال "هاكان"، ونيلبري شاهين التي تجسد شخصية "صحراء"، وسينام أونسال التي ستكون صاحبة شخصية "مروة"، زوجة "هاكان".