أول مسلسل في تاريخ الدراما العربية يتم تحويله لمسلسل تركي
ازدحمت الفضائيات العربية، خلال السنوات الماضية، بمسلسلات تركية مدبلجة أو مسلسلات عربية مقتبسة من أعمال تركية، خاصة على صعيد الأعمال المشتركة بين لبنان وسوريا.
ويبدو أن النجاح اللافت الذي حققه مسلسل "للموت"، أهّله ليكون الإنتاج العربي الأول الذي يتم تحويله إلى مسلسل تركي يُعرض خلال موسم شتاء 2024.
ولفت مسلسل "للموت" أنظار صناع الدراما التركية وتقرر تحويله لعمل تركي باسم "ما قبلك" من إنتاج شركة "D Media"، وسيعرض على قناة "Canal D" التركية.
وتدور أحداث المسلسل التركي الجديد حول قصة حب ووفاء وخيانة مجتمعين معاً في بوتقة واحدة، عبر حكاية صديقتين يكون هدفهما إيقاع شخص غني في حب واحدة منهما، والزواج منها.
وتدخل الصديقة الثانية على الخط، وتجعل الزوج يخون زوجته معها، ثم تقومان بابتزازه مادياً من أجل السكوت على فعلته، دون معرفته بالعلاقة التي تربطهما.
إلا أن إحدى الصديقات تتزوج من رجل وسيم وغني، وتقع في حبه فعلاً، لتطلب من صديقتها الابتعاد عنه، كونها قررت الاستمرار في زواجها، الشيء الذي يدخل الشخصيات الثلاثة في صراع ومشاكل عديدة.
وبعد 6 أشهر من الزواج يشعر الزوج بأن شريكته تعاني من بعض المشاكل التي لم يستطع فهمها، ليحاول فك شفيرة ما يحدث معها، إلا أن الأحداث تدخل في مسار معقد أكثر.
ويجري تصوير مسلسل "ما قبلك" في مدينة اسطنبول، وهو من بطولة آلب نفروز، الذي يؤدي دور رجل الأعمال "هاكان"، ونيلبري شاهين التي تجسد شخصية "صحراء"، وسينام أونسال التي ستكون صاحبة شخصية "مروة"، زوجة "هاكان".
سيكون العمل التركي "ما قبلك" بتوقيع المخرج سردار قوزلكلي، وإنتاج اللبناني جمال سنان، الذي عبر عن سعادته بنقل نجاح مسلسل "للموت" إلى الشاشة التركية.
وقال في تدوينة كتبها معلقاً على الإعلان الرسمي الأول: "بعد النجاح العربي الجماهيري الكبير الذي نتشرف به كثيراً.. يصبح اليوم مسلسل (للموت) أول عمل في تاريخ الدراما العربية يتم تحويله لنسخة أصلية بالتركي".
يذكر أن "للموت" الذي عرض العام الماضي، وحصد نجاحاً ملفتاً، هو مسلسل درامي عربي مشترك، تدور أحداثه حول قصص متشابكة بين الحب والخيانة والغدر، من خلال قصة سحر وريم الصديقتين اللتين كبرتا في الميتم، وقررتا سلك طريق مختلف من أجل العيش، هو الاحتيال والسرقة وإيقاع الرجال في شباكهما.
ويقدم "للموت" صورة للمجتمع بكل تناقضاته، من خلال الحياة اليومية للأبطال، الذين يحاولون التشبث بالمشاعر الصادقة، لكن في نفس الوقت يجدون أنفسهم داخل فقاعة من الهم والمشاكل التي لا تنتهي.
إذ تتحول صداقة ريم وسحر إلى عداوة، بعد زواج ريم من رجل غني، كان من المفترض أن يكون من بين الضحايا، إلا أن الحب يجرفها، لتقرر وقف اللعبة التي بدأتها إلى جانب سحر، فتتحول صداقتهما إلى عداوة وكراهية وصراع كبير.