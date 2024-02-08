كويتية معروفة تثير الجدل بعد شكوى غريبة (فيديو)
أثارت مشهورة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بعدما زعمت سرقة حذاء صديقتها وزيادة عمليات سرقات الأحذية من مصلى أشهر مركز تسوق في البلاد.
وقالت هيلاء التنيب، وهي معلمة متقاعدة ومسؤولة بجمعية المعلمين الكويتية، وكثيرة الظهور في الإعلام، إنها فوجئت بعد الانتهاء من أداء الصلاة في مصلى "الأفنيوز" بسرقة حذاء صديقتها.
وكانت الهيلاء تتحدث في مقطع فيديو قبل يومين، شوهد عشرات آلاف المرات في البلد الخليجي الصغير بعد تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط جدل مستمر حتى اليوم الخميس، حول حقيقة وجود سرقات في مصليات أشهر مركز تجاري في الكويت.
ويقول مدونون كويتيون كثر، وبينهم نساء، إنهم يواظبون على الصلاة في مصليات الأفنيوز منذ سنوات، ولم يتعرضوا لأي سرقة أحذية كما تزعم التنيب.
فيما وجد منشور هيلاء مؤيدين كثرا لكلامها، مؤكدين أنهم تعرضوا لحوادث مماثلة في المركز التجاري نفسه، بينما ذهب فريق ثالث لاقتراح وضع كاميرات مراقبة في المصليات.
من جانبها، لم تعلق إدارة المجمع التجاري على شكوى التنيب، ولم يتبين إذا كانت ستتخذ إجراءات أو تغييرات في خزائن حفظ الأحذية في المصليات.