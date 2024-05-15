ليبيا تودع أحد أعلامها الشيخ عبداللطيف الشويرف (صور وفيديو)

فقدت ليبيا، الثلاثاء، واحداً من أعلامها وأحد أبرز مفكريها الشيخ عبداللطيف الشويرف عن عمر ناهز 93 عاماً، والذي أحدثت وفاته موجة واسعة من الحزن في ليبيا.

وقال سامي الساعدي أمين عام دار الإفتاء الليبية في تدوينة عبر منصة "إكس": "مات اليوم علم كثير. شيخي وأستاذي الفقيه المفسر الأديب المربي العلامة الشيخ عبد اللطيف الشويرف في ذمة الله الكريم".

واعتبر في تدوينة أخرى أن "الشيخ عبداللطيف هو أحد مصابيح العلم التي أنارت لنا الطريق".