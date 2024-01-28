خالد سليم يحلق شعره تضامنا مع والدته (فيديو)

ودخل الفنان المصري في نوبة من البكاء أثناء حديثه عن والدته المصابة بالسرطان، خلال استضافته في برنامج "كتاب الشهرة"، الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين.

وأوضح أنه سيؤدي عملاً كان يود القيام به منذ فترة، لكنه كان ملتزماً بتعاقدات لابد من إنجازها، وأنه خلال البرنامج سيحلق رأسه على الهواء تضامناً مع والدته وجميع مصابي السرطان.

واعتذر سليم عن أية التزامات خلال الفترة المقبلة، بسبب تخلصه من شعر رأسه.

وكشف خالد سليم عن اكتشاف والدته لإصابتها بالسرطان رغم أنها كانت تتمتع بمناعة قوية.