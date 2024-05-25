أحمد العوضي يحسم الجدل بشأن عودته لياسمين عبد العزيز‎

ونفى العوضي وجود أي خلاف بينهما، مشيرا إلى أن الحب والود هو الأمر السائد بينهما، مؤكدا أنها هنأته بنجاح مسلسل "حق عرب"، وهو هنأها بإعلانها الجديد.

وأجاب العوضي عن سؤال حول إمكانية تقديم عمل برفقة ياسمين عبد العزيز بعد طلاقهما، قائلا: "طبعا.. أتشرف بالعمل مع ياسمين عبد العزيز".

وكان أحمد العوضي فاجأ طليقته الممثلة ياسمين عبدالعزيز بتقديم تهنئة خاصة لها، عقب شائعات عودتهما بعد الانفصال.

وهنأ أحمد العوضي زوجته السابقة ياسمين عبدالعزيز بمناسبة صدور إعلانها الجديد الذي صورته بالتعاون مع شركة "فودافون" للاتصالات.

وكتب العوضي تعليقاً على الإعلان: "مبروك يا سمسم إعلان طررررش"، وردت عليه ياسمين عبد العزيز: "الله يبارك فيك يا عوضيكوا".