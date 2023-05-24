"نتفليكس" تفرض رسوما على مشاركة كلمات السر

وتعمل المنصة الرائدة في مجال البث التدفقي منذ نحو عام على اختبار هذه الصيغة الجديدة في إطار سعيها إلى تنويع مصادر إيراداتها، وسبق أن طبقتها في بعض الدول وأبرزها كندا بعدما فقدت خلال النصف الأول 2022 قسماً من مشتركيها قبل أن تنتعش مجدداً في النصف الثاني.

وأوضحت "نتفليكس" في بيان خلال شباط/فبراير الفائت أن "أكثر من 100 مليون أسرة تشارك آخرين حساباتها"، ما يؤثر سلباً في قدرة المنصة "على الاستثمار في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الكبيرة".

وتتفاوت الأسعار حسب البلدان، إذ سيكون على الأسر الأميركية مثلاً دفع نحو ثمانية دولارات إضافية كل شهر لتمكين شخص آخر من استخدام حسابها.