مسجد كويتي يشهد حادثة صراخ غريبة.. والإمام يكشف التفاصيل (فيديو)

كشف الشيخ وقارئ القرآن الكريم، أحمد عبدالعزيز النفيس، تفاصيل الحادثة التي شهدها أحد مساجد الكويت، عندما بدأ أحد المصلين بالصراخ خلال قراءة الإمام إحدى الآيات.

وأظهر مقطع فيديو لصلاة جماعة في المسجد، يؤمها الشيخ النفيس، صراخ أحد المصلين من الصفوف الخلفية بصوت مرتفع جداً.

وقال الشيخ النفيس، في تعليق على الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، "المقطع صحيح وليس مفبركا، والحمد لله تواصلنا مع الأخ نسأل الله أن يرفع عنه السحر ومس الشيطان".

وتابع الشيخ النفيس: "دللناه على ما يتحصن به من كيد الشيطان وكذلك على أفضل من يرقيه من الرقاة.. نسأل الله أن يعافي كل مبتلى ويفك السحر ويبطل كيد الساحرين".