حريق يلتهم موقع تصوير مسلسل "المعلم" باستديو الأهرام في مصر (فيديو)

اندلع حريق ضخم، في الساعات الأولى من فجر السبت، في "استديو الأهرام" الواقع في شارع "خاتم المرسلين" بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة وسط العاصمة المصرية القاهرة.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بنحو 15 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق من أجل السيطرة على النيران وإخماد الحريق، وسط محاولات من فرق الإنقاذ والإسعاف للوقوف على الوضع.

وأقامت القوات الأمنية في مصر حواجز حول المنطقة وأغلقت الشوارع المؤدية إلى "استديو الأهرام" لمنع تجمهر المواطنين وتأمين سلامتهم.