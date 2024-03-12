عالم الزلازل الهولندي يعود مجددا ويحذر من "زلزال مخيف"

عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس بتحذير مخيف، إذ قال إن الفترة ما بين غد الأربعاء 13 مارس إلى 17 مارس، ستشهد زلزالاً مدمراً، قد تتجاوز شدته 8 درجات على مقياس ريختر.

وقال عبر تغريدة على حسابه في "إكس" إنه يبدأ غدًا - الأربعاء - تقارب مثير وفريد من نوعه لاقترانات الكواكب.

وأوضح: "يحدث اقتران الشمس والمشتري وأورانوس كل 14 عامًا تقريبًا (آخر مرة كانت في سبتمبر 2010)، هذه المرة تحدث 4 اقترانات إضافية في نفس الوقت بفضل عطارد والزهرة".