الذكاء الاصطناعي ينشئ صورًا لملوك مصر القدماء (صور)

عندما يتعلق الأمر بالملكات المصريات، تأتي نفرتيتي في المقدمة، حيث تعتبر أهم شخصيات مصر القديمة، والتي تسلّمت السلطة في الوقت الذي كانت فيه البلاد تشهد ازدهارًا كبيرًا.

وعلى الرغم من أنه قد يصعب تخيل الشكل الحقيقي لشخصية عاشت، العام 1370 قبل الميلاد، إلا أن التكنولوجيا تمكنت من إنشاء تصور شبه واضح لنفرتيتي، التي وُصفت بالمرأة الجميلة، ذات عظام منحوتة وشفتين ممتلئتين.