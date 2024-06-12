أعلن في العاصمة المصرية القاهرة، ليل الثلاثاء، وفاة الكاتب والمنتج السينمائي المصري فاروق صبري، عن عمر ناهز 80 عاماً، بعد صراع مع المرض.

ونعت "الشركة المتحدة" للخدمات الإعلامية، في بيان لها، "الكاتب الكبيرِ السيناريست والمنتج الأستاذ فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما".

ووصف كتّاب وناشطون الراحل بأنه أحد أعظم كتاب الكوميديا الذين مروا على تاريخ السينما المصرية.

وعمل صبري مع العديد من أبرز الوجوه الفنية في تاريخ السينما المصرية على رأسهم عادل إمام وسمير غانم وسمير صبري ونور الشريف وصباح وغيرهم.