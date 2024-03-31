معركة طاحنة بين فتيات داخل مقهى "ستاربكس" في القاهرة (فيديو)

وتداول النشطاء فيديوهات ترصد نشوب مشاجرة تحولت إلى معركة طاحنة بين الفتيات، اللواتي تبدو عليهن مظاهر الترف، معربين عن دهشتهم مما حدث.

بدورها، تحركت الأجهزة الأمنية في مصر تجاه الواقعة بعد تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقلت قوة أمنية إلى المقهى الشهير، وقامت بتفريغ الكاميرات للوقوف على أسباب الشجار، وتحديد هوية الأطراف.

وحددت الجهات الأمنية بواسطة التقنيات الحديثة أطراف المشاجرة، وتبين أنهن عدة فتيات، وقامت بالقبض عليهن.

وبسؤالهن عن التفاصيل، أكدن أن مشاجرة نشبت بين فتاتين فقط، والفتيات الأخرى كن يحاولن فض الاشتباك بينهما، حتى تحول الأمر إلى مشاجرة بين أطراف عدة.

وقررت الفتاتان التصالح قبل أن يتم تحويل المحضر إلى النيابة العامة، لتطوي المباحث أوراق الشجار الذي تصدر حديث النشطاء خلال الساعات الماضية.