عُمان.. مصرع 3 أشخاص بحادث سير مروع سببه شاحنة (فيديو)

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرون، في سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، بحادث سير مروع تسبب به سائق شاحنة متهور كان يسير عكس اتجاه السيارات قبل أن يصطدم بـ 11 مركبة.

وقالت شرطة عُمان السلطانية، في بيان، إن مواطنين اثنين من بين الوفيات الثلاث، بجانب وافد، و15 إصابة مختلفة بسبب حادث التصادم في ولاية لوى.