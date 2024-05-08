عُمان.. مصرع 3 أشخاص بحادث سير مروع سببه شاحنة (فيديو)
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرون، في سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، بحادث سير مروع تسبب به سائق شاحنة متهور كان يسير عكس اتجاه السيارات قبل أن يصطدم بـ 11 مركبة.
وقالت شرطة عُمان السلطانية، في بيان، إن مواطنين اثنين من بين الوفيات الثلاث، بجانب وافد، و15 إصابة مختلفة بسبب حادث التصادم في ولاية لوى.
وأضافت الشرطة أن سائق الشاحنة كان يسير عكس اتجاه السير، وجارٍ استكمال التحقيقات في ملابسات الحادث.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مكان الحادث، الشاحنة تسير بسرعة كبيرة عكس اتجاه السير، وأظهر مقطع فيديو آخر السيارات المتضررة من التصادم.
ونعت إحدى العوائل العمانية وفاة اثنين من أبنائها في الحادث، وهم ماجد بن عبدالله النبهاني وابن عمه.
ولم يتضح بعد إن كان سائق الشاحنة بحالة طبيعية خلال قيادته عكس اتجاه السير.