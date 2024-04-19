هل يجب عليك تبديل شاشة هاتفك إلى واقي شاشة غير لامع؟
إذا قمت بالترقية من شاشة كمبيوتر محمول لامعة إلى أخرى غير لامعة ومضادة للتوهج، فلا بد من أنك تعرف فوائدها وسيئاتها. فهل الأمر هو نفسه بالنسبة لشاشات هواتفنا الذكية؟.
يفضل الكثيرون التخلص من تلطخ شاشات هواتفهم الذكية ببصمات الأصابع والحصول على رؤية أفضل بكثير خاصة حين يكونون في الخارج حيث أشعة الشمس القوية.
ويمكن الحصول على هذه الميزات عن طريق وضع واقي شاشة غير لامع، وإليك معلومات قد تساعدك على تحديد خيارك.
إيجابيات واقي الشاشة غير اللامع
هنالك العديد من الإيجابيات التي قد تحصل عليها إذا قمت بتركيب واقي الشاشة غير اللامع وهذه أبرزها:
بالكاد يجذب الأوساخ
نعاني جميعًا من تعرق راحة اليد في بعض الأحيان، ومن الصعب الحفاظ على نظافة الأصابع تمامًا، ويجف العرق عمومًا عن السطح غير اللامع بدلاً من ترك خطوط وعلامات مزعجة كما يحصل على الشاشة اللامعة.
لا مزيد من الانعكاسات
هل حاولت استخدام هاتفك في الخارج أو بالقرب من الأضواء والنوافذ الساطعة وأزعجك الوهج والانعكاسات؟ فقد حاولت مثلاً شركة سامسونج إصلاح هذه المشكلة على هاتف Galaxy S24 Ultra بطبقة خاصة على الشاشة، ولكن بالنسبة للهواتف الأخرى، فإن الواقي غير اللامع عالي الجودة هو الحل الأمثل للتخلص من الانعكاسات.
تحكم أفضل
تمنحك الشاشات غير اللامعة إمكانية أفضل للتحكم عندما تصبح راحة اليد رطبة أثناء جلسات اللعب المكثفة.
ماذا عن السلبيات؟
في المقابل قد ينتج عن واقي الشاشة غير اللامع عيوب وسلبيات، من بينها:
زوايا مشاهدة سيئة
تم تصميم الواقيات غير اللامعة حقًا للعرض المباشر. انظر إليها من الجانب وستحصل على ذلك الوهج المزعج الذي كنت تحاول تجنبه، وقد يكون هذا أمرًا إيجابيًا أو سلبيًا اعتمادًا على مدى الإزعاج الذي تشعر به تجاه الأشخاص الذين يختلسون النظرات الخاطفة على هاتفك.
تأثير الحبيبات
التركيبة التي تساعد على تقليل التلطخ والانعكاسات هي في الواقع مرئية على شكل ملايين من الحبيبات الصغيرة على الشاشة، وهذا الأمر يعتبره البعض مزعجاً عند مشاهدة مقاطع الفيديو والصور، إلا أن الكثيرين يعتبرونه أيضًا مقايضة تستحق العناء.
ليس عاملًا سلسًا
يوفر هذا السطح المحكم تجربة لمس أكثر خشونة قليلاً مقارنة بواقي الشاشة اللامع. وقد يؤثر هذا الأمر في بعض الأحيان على تلبية مطالبك بسبب الضغط غير المباشر وغير السلس على الشاشة، فقد تضطر إلى إعادة الضغط مرة ثانية.
هل يجب عليك إجراء التبديل؟
إذا كنت من محبي الألعاب على الهاتف أو لا تستطيع تحمل بصمات الأصابع والانعكاسات، فإن الواقي غير اللامع يعد ترقية مثالية بالنسبة لك، كما يمكن التعامل في تأثير الحبيبات بمجرد الاعتياد عليه.
ولكن بالنسبة لهواة الأفلام أو أولئك الذين يعطون الأولوية لجودة الصورة المثالية قبل كل شيء، فقد ترغب في الالتزام بواقٍ لامع قياسي لتجنب أي تأثير على جودة الصورة.
فإذا اتخذت قرارك باعتماد الواقي غير اللامع، ابحث جيدًا لتجد الواقيات المصممة خصيصًا لطراز هاتفك.
يذكر أن تثبيتها على الشاشة سهل، فما عليك سوى تنظيفها وتطبيقها بإحكام والاستمتاع بهذه اللمسة النهائية غير اللامعة.