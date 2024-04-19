هل يجب عليك تبديل شاشة هاتفك إلى واقي شاشة غير لامع؟

في المقابل قد ينتج عن واقي الشاشة غير اللامع عيوب وسلبيات، من بينها:

زوايا مشاهدة سيئة

تم تصميم الواقيات غير اللامعة حقًا للعرض المباشر. انظر إليها من الجانب وستحصل على ذلك الوهج المزعج الذي كنت تحاول تجنبه، وقد يكون هذا أمرًا إيجابيًا أو سلبيًا اعتمادًا على مدى الإزعاج الذي تشعر به تجاه الأشخاص الذين يختلسون النظرات الخاطفة على هاتفك.

تأثير الحبيبات

التركيبة التي تساعد على تقليل التلطخ والانعكاسات هي في الواقع مرئية على شكل ملايين من الحبيبات الصغيرة على الشاشة، وهذا الأمر يعتبره البعض مزعجاً عند مشاهدة مقاطع الفيديو والصور، إلا أن الكثيرين يعتبرونه أيضًا مقايضة تستحق العناء.

ليس عاملًا سلسًا

يوفر هذا السطح المحكم تجربة لمس أكثر خشونة قليلاً مقارنة بواقي الشاشة اللامع. وقد يؤثر هذا الأمر في بعض الأحيان على تلبية مطالبك بسبب الضغط غير المباشر وغير السلس على الشاشة، فقد تضطر إلى إعادة الضغط مرة ثانية.