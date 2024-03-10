ما سبب "انفجارات منتصف الليل" في شارع الهرم؟ الجهات الرسمية توضح

أكد المركز الإعلامي التابع لمحافظة الجيزة بمصر أن أصوات الانفجارات والمفرقعات التي دوت بقوة في شارع الهرم عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليل أمس السبت، جاءت نتيجة تفريغ ضغط الهواء من ماكينة حفر مترو الأنفاق الخاصة بالمنطقة لا سيما في محطة "مشعل".

وأوضح البيان أن الإغلاق الكلي لشارع الهرم الذي يعد أشهر شوارع مصر لمدة 5 ساعات من الواحدة حتى الساعة السادسة صباح اليوم الأحد، جاء أيضا لتفريغ ضغط الهواء من الماكينة وهو ما نتجت عنه أصوات مدوية تشبه المفرقعات والانفجارات، والتي يمكن أن تسبب فزعا لمن لا يعرف حقيقتها.

ولشارع الهرم في مصر أهمية سياحية باعتباره أحد أماكن الترفيه الشهيرة التي يقصدها السياح بكثرة.

وتقوم وزارة النقل المصرية حاليا بتنفيذ مشروع "الخط الرابع" من مخطط توسيع شبكة مترو الأنفاق؛ وهو المشروع الذي يمر بشارع الهرم ويربط الخطين الأول والثاني ويشتمل على 14 محطة.