"مسجد المسيح" في الأردن.. شاهد على التعايش الإسلامي المسيحي (صور)

يُعتبر مسجد "المسيح عيسى بن مريم" الواقع على مقربة من كنيسة الروح القدس الكاثوليكية اللاتينية، في محافظة مأدبا، شاهدًا على العيش الإسلامي المسيحي المشترك.

وتُعد محافظة مأدبا، التي تقع على بعد 35 كيلومترًا جنوب العاصمة الأردنية عمان، واحدة من المدن الشاهدة على العيش الإسلامي المسيحي المشترك، وعلى قيم الوئام والتسامح والمحبة التي تربط أهلها.