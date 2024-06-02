محاصرون جراء انهيار مبنى مأهول في إسطنبول (فيديو)

انهار مبنى مأهول يتألف من 3 طوابق في منطقة كوتشوك شكمجة في إسطنبول، صباح اليوم الأحد، حيث تم انتشال جثة قتيل وإخلاء 3 إصابات، فيما لا يزال محاصرون تحت الأنقاض.

وتبذل فرق الإطفاء والإسعاف، التي هُرعت إلى المكان، جهودها لإنقاذ المحاصرين، وتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين.

وبحسب والي إسطنبول، لم يُحدد حتى الآن السبب وراء انهيار المبنى، مؤكدًا، في بيان، أن التحقيقات جارية وأنه تم تكثيف الجهود لإنقاذ المحاصرين وتقديم العناية اللازمة للمصابين.

ووثقت مقاطع فيديو من المكان مشهد المبنى المنهار وعمليات الإنقاذ.