جامع الأربعين في حمص.. مئذنته مبنية على برج دفاعي

وكما ورد في "وقفية الجلبي" المذكورة آنفاً أنه "في أحد جوانب حرم الجامع ضريح فوقه لوحة تأسيسية كتب عليها (الحمد لله رب العالمين هذا مقام أحد الأبدال المنوه عنهم في الحديث التالي، رواه أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه عن النبي عليه السلام قال: الأبدال في الشام هم أربعون رجلاً، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً، يسقي بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف بهم عن أهل الشام العذاب)".

ووفق وثائق وسجلات دائرة آثار حمص، فإن جامع الأربعين مسجل في عداد المباني الأثرية بالقرار رقم (485) تاريخ (12/11/1945)، وجاء في إحدى وثائق دائرة الآثار عن مئذنة جامع الأربعين أنها: "بنيت فوق البرج الشمالي الغربي من أبراج سور المدينة وهو البرج الوحيد الباقي هذه الأيام".

وذكر الباحث نعيم الزهراوي عن الجامع في كتابه "أسر حمص وأماكن العبادة" أنه تم تجديد الجامع في الأربعينيات من القرن الماضي من قبل آل الشيخ عثمان، كما تجدد في الستينيات أيضاً من قبل هذه الأسرة التي لا تزال تقوم بخدمة الجامع إلى اليوم، وتعود قيمته التاريخية والدينية لكونه مقاما على سور المدينة القديمة.