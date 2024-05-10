بسيف "ساموراي".. الاعتداء على رجل أمن في الكويت (صور)

تعرض رجل أمن كويتي لاعتداء بسيف "ساموراي" من جانب أحد الأشخاص، خلال محاولة القبض عليه، بعد بلاغ من زوجته.

وأصيب رجل الأمن، وهو من فريق المباحث، نتيجة الاعتداء بقطع 4 أوتار في يده، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وزاره وكيل وزارة الداخلية للاطمئنان على صحته.

وحدثت الواقعة في منطقة "الشامية"، حين تلقت الشرطة بلاغاً من سيدة أوكرانية، يفيد باعتداء زوجها عليها وتهديدها بالقتل وامتلاكه أسلحة نارية في المنزل.

واستدعى رجال الأمن المشتبه به لسؤاله عن الشكوى بعد استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، وبالفعل تم التحفظ عليه في المخفر ثم اصطحابه إلى المنزل لضبط الأسلحة المذكورة في البلاغ.

وعثر الضباط أثناء تفتيش منزل المشتبه به على سلاح آلي "كلاشينكوف" و4 مسدسات وكمية من المخدرات (حشيش وماريغوانا).

وخلال تفتيش المنزل فاجأ الجاني رجال المباحث بإخراج سيف من نوع "ساموراي" واعتدى على أحد عناصر المباحث محدثاً به إصابة في يده، لتتم إحالته للنيابة لاستكمال الإجراءات.