باسم سمرة: هشام عاشور تزوج نيللي كريم بهدف دخول مجال التمثيل
كشف الفنان المصري باسم سمرة سبب تصريحه بأن مواطنته الفنانة نيللي كريم تعلمت منه التمثيل خلال مسلسل "ذات" الذي اشتركت في بطولته، مشيرا إلى أنها استبدلته في أحد الأعمال بزوجها لاعب السكواش السابق هشام عاشور.
وأضاف باسم سمرة، خلال استضافته ببرنامج "رامز جاب من الآخر"، سبب إدلائه بهذا التصريح: "كنا هنعمل مسلسل مع بعض وبعدين جابت جوزها مكاني، أصلا هو اتجوزها علشان يمثل بعد ما ساب السكواش".
وتحدث باسم سمرة عن تصريحه بأن الفنان أحمد السقا ممثل محدود الإمكانيات، وأنه حذف جزءا من مشاهده بفيلم "الجزيرة"، مؤكدا أنه بالفعل كممثل أفضل منه.
وسأل رامز جلال باسم سمرة عن سبب استعانة السقا به في مسلسل "العتاولة"، رغم تصريحاته المسيئة له، ليرد باسم ساخرا: "بيتقي شري".
وتدور أحداث "العتاولة" داخل إحدى الحارات الشعبية، ويتناول العمل العديد من الشخصيات والنماذج الحياتية التي تُبرز جمال الحارة وكل ما فيها.
ويشارك في بطولة مسلسل العتاولة أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، ومي كساب، وسامي مغاوي، وهدى الأتربي، وحنان يوسف، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد خالد موسى.