باسم سمرة: هشام عاشور تزوج نيللي كريم بهدف دخول مجال التمثيل

كشف الفنان المصري باسم سمرة سبب تصريحه بأن مواطنته الفنانة نيللي كريم تعلمت منه التمثيل خلال مسلسل "ذات" الذي اشتركت في بطولته، مشيرا إلى أنها استبدلته في أحد الأعمال بزوجها لاعب السكواش السابق هشام عاشور.

وأضاف باسم سمرة، خلال استضافته ببرنامج "رامز جاب من الآخر"، سبب إدلائه بهذا التصريح: "كنا هنعمل مسلسل مع بعض وبعدين جابت جوزها مكاني، أصلا هو اتجوزها علشان يمثل بعد ما ساب السكواش".