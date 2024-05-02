مشهدان كادا يوديان بحياة أحمد السقا في كواليس "السرب"

كشف الفنان المصري أحمد السقا تفاصيل أصعب المشاهد التي صوّرها خلال فيلم "السرب" الذي طُرح في السينمات المصرية، أمس الأربعاء، مشيرًا إلى أنه كاد يفقد حياته.

وقال السقا خلال لقاء إذاعي إنه عرّض حياته للخطر في أكثر من مشهد، خاصة مشهد النهاية، حيث ظهر وهو يسير وفوقه الطائرات الحربية التي مرت بسرعة فائقة بعد دك حصون جماعة داعش الإرهابية، مؤكدًا أنه في هذا المشهد صمم على تصويره بنفسه دون الاستعانة بدوبلير كما رفض إلغاءه.

وتابع موضحًا: "كل القائمين على فيلم السرب رفضوا تصويري لهذا المشهد، لأنه غير مسموح بسير أي شخص في محيط الطائرات التي تحلق في الجو، إلا أنني أصريت ووقّعت على تعهد بأنني مسؤول عن تصويري لهذا المشهد، وبالفعل تم تصويره وفقدت بسببه السمع لمدة 3 أيام بسبب صوت الطائرات العالي جدًا وقربها من الأرض في المشهد، ولم أكن أسمع صوى صافرات الطائرة".

وروى السقا تفاصيل تعرضه للخطر في مشهد آخر تحت الدبابة، موضحًا: "في أحد المشاهد الأخرى أحمل مدفعًا، واتخذ الدبابة سترًا لي، وهنا فك رباط حذائي دون قصد، فداسته الدبابة التي سحبتني تحتها، ولولا أن ألهمني الله بأن أخلع الحذاء بسرعة وأقفز إلى الجهة الأخرى، لكنت قدّمت تحت عجلاتها، كما أن سرعة بديهة السائق جعلته ينحرف يسارًا بسرعة".

يذكر أن فيلم السرب بطولة: أحمد السقا، وشريف منير، وآسر ياسين، ونيللي كريم، وصبا مبارك، وكريم فهمي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمود عبد المغني، ودياب، وعمرو عبد الجليل، ومصطفى فهمي، وأمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.