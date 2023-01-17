"بيجي" تستعد لنيل لقب "أقبح كلب في بريطانيا"

وأكدت هولي: "لا أهتم بما يعتقده الآخرون، لقد وقعت في حبها، وفي البداية شعرت بالأسف نحوها".

وأضافت: "أشعر بالضعف أمام الكائنات المستضعفة والغريبة، التي قد يعتبرها البعض غير جذابة. أنا لا أرى أن بيجي قبيحة، بل هي جميلة فعلا".