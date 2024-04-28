أكثر من ألف قطعة أثرية.. ضبط متحف كبير في منزل بمصر (صور)

‏وداهمت السلطات منزل الموظف وعثرت في داخله على متحف أثري كبير، حيث عثر على 1118 قطعة أثرية، منها مجسم لتابوت بداخله مومياء، وتابوتان خشبيان، ومومياء، وكتابات ونقوش فرعونية، وتابوت على جزئين غير مكتمل من المرمر.

وعثرت السلطات داخل المنزل على تمثالين خشبيين عليهما نقوش ورسومات، وعدد من اللوحات الحجرية، ولفائف البردي، والجعران، والقلادات مختلفة الأحجام والأشكال، كما عثر على عدد من التماثيل وأجزاء تماثيل غير مكتملة متنوعة تعود لعصور قديمة.