زي تنكري لهتلر يتسبب بمعاقبة 7 مسؤولين في كوبا

عوقِب سبعة مسؤولين كوبيين بعد فوز زيّ تنكّري على شكل أدولف هتلر بالجائزة الكبرى في حفلة بمناسبة عيد الهالوين؛ ما أثار انتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد معهد الموسيقى الكوبي، السبت.

وأعلن المعهد عبر "فيسبوك" أن "نائب مدير هيئة الروك الكوبية المسؤولة عن البرمجة أقيل من منصبه، فيما صُرِف من المؤسسة المختصان اللذان نسّقا هذا النشاط".

واتُّخِذت "إجراءات تأديبية" في حق أربعة مسؤولين آخرين.