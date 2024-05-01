وسط ظروف غامضة.. شاب يشعل النار بجسده في القيروان التونسية

أقدم شاب تونسي يبلغ من العمر 30 عاماً، على إضرام النار في جسده، الثلاثاء، بعد سكب البنزين على نفسه أمام منزل عائلته بالحي الشعبي "المنشية" وسط مدينة "القيروان".

وتعرض الشاب لإصابات خطيرة جراء إشعال النار في جسده، بحسب ما أفاد به صلاح الدين العايدي مدير عام مستشفى الأغالبة لإذاعة "موزاييك" التونسية.

ونقل الشاب على الفور إلى مركز الإصابات والحروق البليغة في "بن عروس" بواسطة سيارة إسعاف مجهزة نظراً لخطورة الإصابة.

ذكرت الإذاعة انه ما تزال أسباب إقدام الشاب على محاولة الانتحار حرقاً غامضة مع تعهد الوحدات الأمنية بالبحث والتحري في الحادثة.